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Хот-доги стали самым популярным фастфудом у россиян

Хот-доги стали самым популярным фастфудом у россиян

Рынок фастфуда в России переживает нестабильный период, демонстрируя противоречивые тенденции. В среднем цены на блюда этого сегмента снизились на 9%, однако это произошло в основном за счет удешевления отдельных позиций — френч-догов и чурросов.

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