Хот-доги стали самым популярным фастфудом у россиян

Рынок фастфуда в России переживает нестабильный период, демонстрируя противоречивые тенденции. В среднем цены на блюда этого сегмента снизились на 9%, однако это произошло в основном за счет удешевления отдельных позиций — френч-догов и чурросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии