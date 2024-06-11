Выяснились цели визита русского президента в КНДР и Вьетнам. Всё разъяснил сенатор Карасин.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, для чего нужны поездки русского президента в Северную Корею и Вьетнам.
Сенатор Карасин объяснил, зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А может привлечение частных компаний КНДР с Российскими и передачей им в аренду Сайменского канала и пару спорных островов для контроля скандинавии и прибалтики. А Вьетнамские Китайские частные компании совместно с российскими для контроля панов. Пора им кому обновить, а кому в реальных условиях получить боевой опыт с НАТО, проверить свое военные разработки ВПК и т.д. Пора привлекать все силы которые друзья России и враг США, Европы и их союзников. Если они поддерживают террористическое государство ЗЕ, то почему Россия и ее союзники, не имеют право поддерживать их на территории наших врагов. Это и будет зеркальным ответом.
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16 час.
СХ
Сергей Храмов
Теперь для прохода по Сайменскому каналу России надо прочертить международные границы России в Финляндии. РВСН.
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14 час.
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