АНГЕЛ АНГЕЛ

А может привлечение частных компаний КНДР с Российскими и передачей им в аренду Сайменского канала и пару спорных островов для контроля скандинавии и прибалтики. А Вьетнамские Китайские частные компании совместно с российскими для контроля панов. Пора им кому обновить, а кому в реальных условиях получить боевой опыт с НАТО, проверить свое военные разработки ВПК и т.д. Пора привлекать все силы которые друзья России и враг США, Европы и их союзников. Если они поддерживают террористическое государство ЗЕ, то почему Россия и ее союзники, не имеют право поддерживать их на территории наших врагов. Это и будет зеркальным ответом.