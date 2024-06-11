Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Везите больше, нам мало этого говна. Нам мало, да?Мигранта задержал...
  • Сергей Храмов
    Для сбития тихоходных дронов подойдет одноместный самолет со скорость до 250 км/час с подвеской пулемета на 23 мм. по...В небе на Каспийс...
  • Владимир
    интересно каких национальностей дети?В ходе ссоры в по...

Сенатор Карасин объяснил, зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам

Сенатор Карасин объяснил, зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам

Выяснились цели визита русского президента в КНДР и Вьетнам. Всё разъяснил сенатор Карасин.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, для чего нужны поездки русского президента в Северную Корею и Вьетнам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
А может привлечение частных компаний КНДР с Российскими и передачей им в аренду Сайменского канала и пару спорных островов для контроля скандинавии и прибалтики. А Вьетнамские Китайские частные компании совместно с российскими для контроля панов. Пора им кому обновить, а кому в реальных условиях получить боевой опыт с НАТО, проверить свое военные разработки ВПК и т.д. Пора привлекать все силы которые друзья России и враг США, Европы и их союзников. Если они поддерживают террористическое государство ЗЕ, то почему Россия и ее союзники, не имеют право поддерживать их на территории наших врагов. Это и будет зеркальным ответом.
Ответить
16 час.
СХ
Сергей Храмов
Теперь для прохода по Сайменскому каналу России надо прочертить международные границы России в Финляндии. РВСН.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх