Путин постановил лишить Wintershall и OMV доли в российских активах

Global Look Press/IMAGO/Hanno Bode Президент России Владимир Путин подписал указы, в соответствии с которыми немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои права в компаниях по разработке Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.