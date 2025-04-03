«Жестокие торговцы»: Трамп объявил о новых таможенных пошлинах для импорта в США

США вводят новые пошлины на товары из других страны в размере до 50%. Как заявил президент США Дональд Трамп, принимаемые меры — это декларация экономической независимости, которая поможет вернуть триллионы долларов и пересмотреть крайне несбалансированные отношения с партнерами.