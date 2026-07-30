Румыния предлагает Туркмении возобновить проект газопровода AGRI для выхода на европейский рынок

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Бухарест инициировал диалог с Ашхабадом по вопросу возвращения к реализации масштабного энергетического проекта – газопровода AGRI (Azerbaijan–Georgia–Romania Interconnector), призванного доставлять природный газ с Каспия в Европу.
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