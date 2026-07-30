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Румыния предлагает Туркмении возобновить проект газопровода AGRI для выхода на европейский рынок

Румыния предлагает Туркмении возобновить проект газопровода AGRI для выхода на европейский рынок

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Бухарест инициировал диалог с Ашхабадом по вопросу возвращения к реализации масштабного энергетического проекта  – газопровода AGRI (Azerbaijan–Georgia–Romania Interconnector), призванного доставлять природный газ с Каспия в Европу.

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