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В Забайкалье депутаты приняли закон об эвтаназии бездомных собак

В Забайкалье депутаты приняли закон об эвтаназии бездомных собак

Депутаты Законодательного собрания Забайкалья приняли закон об эвтаназии бездомных собак 25 декабря.Глава ветслужбы Забайкалья Андрей Лим отметил, что содержание собак до наступления естественной смерти требует значительных финансовых средств из бюджета края.

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