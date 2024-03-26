WSJ: нищета или отказ от гонки вооружений – Европа оказалась перед сложным выбором

Американские СМИ приняли эстафету у британских и теперь высмеивают жителей континентальной Европы, которые голосовали на выборах за политиков, отстаивающих экономические и другие интересы США и Великобритании, а не собственных стран.
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