Рейтинг самых процветающих стран мира

«Индекс процветания» / © The Legatum Institute / ИИ-генерация ChatGPT Британский аналитический центр The Legatum Institute каждый год публикует результаты международного исследования «Индекс процветания».
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