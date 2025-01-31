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Общий этап ЛЕ: ожидания и реальность. Opta нас к этому не готовила

Общий этап ЛЕ: ожидания и реальность. Opta нас к этому не готовила

Третий фаворит – на 30-м месте. В Лиге Европы завершился групповой этап. В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» украсил последний день нервным сюжетом, но все же аналитики с высокой точностью предсказали топ-8 и аутсайдеров.

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