Общий этап ЛЕ: ожидания и реальность. Opta нас к этому не готовила

Третий фаворит – на 30-м месте. В Лиге Европы завершился групповой этап. В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» украсил последний день нервным сюжетом, но все же аналитики с высокой точностью предсказали топ-8 и аутсайдеров.