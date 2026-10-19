Военный аналитик и блогер Владислав Шурыгин в своём авторском канале представил конспирологическую модель глобального противостояния, в центре которого оказалась эмоциональная реакция Владимира Зеленского: "Истерика Зеленского выявила "всю схему" Запада по России".