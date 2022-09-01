Евросоюз призывает Сербию разрешить гей-парад

Европейская служба внешних связей (EEAS) в четверг, 1 сентября выступила с призывом к Белграду разрешить проведение гей-парада EuroPride, об отмене которого было объявлено после очередного обострения вокруг непризнанного Косово, – сообщают СМИ.
Европейская служба внешних связей (EEAS) в четверг, 1 сентября выступила с призывом к Белграду разрешить проведение гей-парада EuroPride, об отмене которого было объявлено после очередного обострения вокруг непризнанного Косово, – сообщают СМИ.
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