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Евросоюз призывает Сербию разрешить гей-парад

Евросоюз призывает Сербию разрешить гей-парад

Европейская служба внешних связей (EEAS) в четверг, 1 сентября выступила с призывом к Белграду разрешить проведение гей-парада EuroPride, об отмене которого было объявлено после очередного обострения вокруг непризнанного Косово, – сообщают СМИ.

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