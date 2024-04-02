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«Он помрет, мать захочет привести в дом мужчину. То есть он заранее обрекает ребенка на чужого человека», – Татьяна Васильева возмущена рождением третьего ребенка у Евгения Петросяна

«Он помрет, мать захочет привести в дом мужчину. То есть он заранее обрекает ребенка на чужого человека», – Татьяна Васильева возмущена рождением третьего ребенка у Евгения Петросяна

В марте публику ошарашила новость о том, что Евгений Петросян стал многодетным отцом. У 78-летнего юмориста родилась дочка от молодой жены Татьяны Брухуновой.

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