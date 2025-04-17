Классный руководитель V класса ´Средней школы №3 г.Бобруйска´ Бирюлина Инна Николаевна, провела открытое мероприятие ´#ГолосаПобеды в рамках 2 этапа городского конкурса ´Самый классный классный???????????????? .
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