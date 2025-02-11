Губернатор Андрей Травников дал старт работе Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя-2025»

Глава региона вместе с гостями мероприятия ознакомился с работой выставки. Приветствуя собравшихся в новосибирском Экспоцентре, губернатор поделился первыми впечатлениями: «Уже за первые три часа работы Строительной недели появилось чувство удовлетворения и даже гордости за то, какими темпами развивается строительная отрасль нашей страны.