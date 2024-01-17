В Сенате США приняли законопроект временного финансирования правительства

NYT: Сенат США проголосовал за проект временного финансирования правительства Сенат США проголосовал за принятие законопроекта временного финансирования правительства, который позволит предотвратить его частичное закрытие (шатдаун).
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