Около 500 сообщений о происшествиях: как астраханцы встретили Новый год

Без ЧП в новогоднюю ночь не обошлось. Зато будет что вспомнить. С 6 утра 31 декабря и до 6 утра 1 января за общественным порядком в регионе следили около тысячи полицейский, росгвардейцев, народных дружинников и представителей частной охраны.