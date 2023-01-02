Пункт-А

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Около 500 сообщений о происшествиях: как астраханцы встретили Новый год

Около 500 сообщений о происшествиях: как астраханцы встретили Новый год

Без ЧП в новогоднюю ночь не обошлось. Зато будет что вспомнить.  С 6 утра 31 декабря и до 6 утра 1 января за общественным порядком в регионе следили около тысячи полицейский, росгвардейцев, народных дружинников и представителей частной охраны.

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