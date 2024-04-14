Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Алексадр Савельев
    Поступать по Сталински. Зачем извинения, расстреливать и все.Челябинские таджи...
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    Когда русские давали ответку,их обвиняли во всех грехах и сажали в тюрьму,а обезьян отпускали.Вот вам и терпилы.Челябинские таджи...
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Турция не пускает в самолеты граждан РФ из-за того что они русские и лишает их миллионов рублей прямо в аэропорту

Турция не пускает в самолеты граждан РФ из-за того что они русские и лишает их миллионов рублей прямо в аэропорту

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли кто-то сомневается в том, что всё что происходит в Турции, происходит исключительно по согласованию и с ведома президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который давно возомнил себя султаном Османской империи.

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