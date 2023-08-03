Что за поправки об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации поддержало правительство

Власти России поддержали поправки об уголовном преследовании уклонистов, пишут "Ведомости".В правительстве России поддержали поправки, предусматривающие уголовное наказание для уклонистов в период действующей мобилизации или же в военное положение.
Власти России поддержали поправки об уголовном преследовании уклонистов, пишут "Ведомости".В правительстве России поддержали поправки, предусматривающие уголовное наказание для уклонистов в период действующей мобилизации или же в военное положение.
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