CTV: число пострадавших при крушении самолета в Торонто выросло до 15 человек

Global Look Press/Keystone Press Agency/Jeff Mcintosh Количество пострадавших при крушении самолета американского авиаперевозчика Delta в канадском международном аэропорту Пирсон в Торонто увеличилось до 15 человек.
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