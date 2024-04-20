В России стали изымать автомобили у пьяных водителей для отправки на СВО. Приставы конфисковали Nissan Terrano у жителя Кунгура и передали на фронт.
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В России стали изымать автомобили у пьяных водителей для отправки на СВО. Приставы конфисковали Nissan Terrano у жителя Кунгура и передали на фронт.