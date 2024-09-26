Внимание! Сохраняйте спокойствие! Идут тактико-специальные учения! ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Пожарные отрабатывают навыки ликвидации пожара в многоквартирном жилом доме!🔥.
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Внимание! Сохраняйте спокойствие! Идут тактико-специальные учения! ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Пожарные отрабатывают навыки ликвидации пожара в многоквартирном жилом доме!🔥.