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Картины импрессионистов появились на «Тройках» в честь 10-летия Музея русского имперссионизма

Картины импрессионистов появились на «Тройках» в честь 10-летия Музея русского имперссионизма

Московский метрополитен и Музей русского импрессионизма выпустили серию тематических карт «Тройка». На картах представлены произведения из коллекции музея — картины Константина Коровина «В парке», Константина Горбатова «Летний день» и Станислава Жуковского «Интерьер комнаты».

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