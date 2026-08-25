Картины импрессионистов появились на «Тройках» в честь 10-летия Музея русского имперссионизма

Московский метрополитен и Музей русского импрессионизма выпустили серию тематических карт «Тройка». На картах представлены произведения из коллекции музея — картины Константина Коровина «В парке», Константина Горбатова «Летний день» и Станислава Жуковского «Интерьер комнаты».
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