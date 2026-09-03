Брянский суд оставил под стражей обвиняемого в госизмене

Обвиняемый пытался получить секретные данные о пограничных нарядах ФСБ для контрабанды алкоголя. Ранее суд уже отправил его под стражу до 2026 года, апелляция не изменила решение.
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