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Новости Брянска

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Брянский суд оставил под стражей обвиняемого в госизмене

Брянский суд оставил под стражей обвиняемого в госизмене

Обвиняемый пытался получить секретные данные о пограничных нарядах ФСБ для контрабанды алкоголя. Ранее суд уже отправил его под стражу до 2026 года, апелляция не изменила решение.

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