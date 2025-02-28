Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Виктор Орбан заявил, что Трамп отстаивал мир на встрече с Зеленским

Виктор Орбан заявил, что Трамп отстаивал мир на встрече с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал инцидент с Владимиром Зеленским в Белом Доме. В соцсети Х он разместил пост о том, что президент США Дональд Трамп сегодня в диалоге в Зеленским «мужественно отстаивал мир», хотя многим это будет «трудно переварить».

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