Виктор Орбан заявил, что Трамп отстаивал мир на встрече с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал инцидент с Владимиром Зеленским в Белом Доме. В соцсети Х он разместил пост о том, что президент США Дональд Трамп сегодня в диалоге в Зеленским «мужественно отстаивал мир», хотя многим это будет «трудно переварить».