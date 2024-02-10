В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина

РИА Новости/Гавриил Григоров Запад опасается, что после интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, сообщил бывший американский морпех Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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