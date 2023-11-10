Три оппозиционные объединения Польши подписали коалиционное соглашение

Глава оппозиционной польской партии «Гражданской коалиции», экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что три оппозиционные объединения Польши «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и намерены сформировать правительство.
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