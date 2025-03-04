Вэнс: Зеленский не вернется в Белый дом без согласия обсуждать мирное соглашение

Урегулирование конфликта «никого не сделает счастливым» Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
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