Бардаков пропустит от 7 до 10 дней. Форвард СКА получил травму в матче с «Ладой»

Тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, на какой срок выбыл Захар Бардаков. Нападающий армейцев получил повреждение в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3 ОТ).
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