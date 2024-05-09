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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У немецких, испанских и итальянских клубов по одной победе в еврокубках на неделе, у английских и французских – ни одной

«ПСЖ» вылетел из полуфинала Лиги чемпионов после второго поражения от «Боруссии» (0:1, 0:2 по сумме двух матчей).

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