Почему не нужно сливать жидкость из банок с консервированным горошком и другими бобовыми

Сезон свежего зелёного горошка слишком быстротечен, чтобы рассчитывать на него. А консервированный или замороженный есть всегда, но для последнего нужен морозильник, а баночка с горошком может спокойно стоять на полке, чтобы в нужное время он стал участником оливье, винегрета, салатов с рыбой, ….
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