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Мужчина спрыгнул в Обь с Октябрьского моста и сам вышел к спасателям

Мужчина спрыгнул в Обь с Октябрьского моста и сам вышел к спасателям

Днём в пятницу, 5 августа, с Октябрьского моста в воды Оби спрыгнул 27-летний мужчина. Свидетели приняли его за самоубийцу и вызвали спасателей, однако правда оказалась куда необычнее – сибиряк просто придумал оригинальный способ протрезветь.

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