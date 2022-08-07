Мужчина спрыгнул в Обь с Октябрьского моста и сам вышел к спасателям

Днём в пятницу, 5 августа, с Октябрьского моста в воды Оби спрыгнул 27-летний мужчина. Свидетели приняли его за самоубийцу и вызвали спасателей, однако правда оказалась куда необычнее – сибиряк просто придумал оригинальный способ протрезветь.