Ориентировочно к обеду. Владивостокцам озвучили окончательное время подачи воды

23 февраля, во Владивостоке с 8 утра после восстановления электроснабжения возобновлена подача воды в систему с водных насосных станций «Седанка», «Иртышская», «Кирова», «Днепровская», «Некрасовская» и «Казанская», сообщает PRIMPRESS.
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