ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Британские аналитики, со ссылкой на разведку НАТО, пишут: "Десятки российских воен-щих проходят подготовку в Иране для использования иранской бал-еской рак-ной системы малой дальности Fath-360.
В НАТО будут не рады. Разведка докладывает, что у России скоро будет "Абабиль"
Комментарии
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Natalija Osminina
С чего бы???? С того, что сделали гиперзвук-Сарматы и Посейдон? Арктические суда, которых нет ни у кого? И многое другое по списку- откройте Интернет и почитайте. А мерзотный тон текста выдает Вашу ЦИПСОшность.
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13 час.
ВУ
Варлам Устрялов
вот и забудь о "передовых" странах.
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12 час.
S
Sobering
Это вы не поняли, по собственной безграмотности, что все технологии идут от оборонки, которая в России оказалась передовой. Что касается технологий для облегчения жизни человека, то да, при СССР это не считали нужным развивать. Если и открывали что-либо, то сдавали на Запад. К тому же Запад стал терять свои технологии, в связи с наступающим его окончательным развалом.
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11 час.
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