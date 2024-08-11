В НАТО будут не рады. Разведка докладывает, что у России скоро будет "Абабиль"

С чего бы???? С того, что сделали гиперзвук-Сарматы и Посейдон? Арктические суда, которых нет ни у кого? И многое другое по списку- откройте Интернет и почитайте. А мерзотный тон текста выдает Вашу ЦИПСОшность.

S

Sobering

Это вы не поняли, по собственной безграмотности, что все технологии идут от оборонки, которая в России оказалась передовой. Что касается технологий для облегчения жизни человека, то да, при СССР это не считали нужным развивать. Если и открывали что-либо, то сдавали на Запад. К тому же Запад стал терять свои технологии, в связи с наступающим его окончательным развалом.