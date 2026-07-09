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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрист парагвайского сенатора Амарильи пригрозил Мбаппе экстрадицией в Парагвай, если француз не откажется от своих слов в адрес политика

Адвокат Селесты Амарильи пригрозил Килиану Мбаппе экстрадицией в Парагвай , если капитан сборной Франции не отзовет свои заявления в адрес политика.

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