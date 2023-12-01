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Киев сможет продать скифское золото только по цене лома — или обменять на снаряды

Киев сможет продать скифское золото только по цене лома — или обменять на снаряды

Ни один музей или коллекционер не будет покупать «токсичные» исторические драгоценности Михаил Зубов На фото: экспонат выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» (Фото: AP/ТАСС) Материал комментируют: Константин Смирнов Как сообщила украинская таможня, 27 ноября в страну ввезли скифское золото из экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря», которая экспонировалась в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

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