Заместитель Министра МЧС России Виктор Яцуценко посетил Сахалин с рабочим визитом

Для участия в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе в Южно-Сахалинск с двухдневным рабочим визитом прибыл заместитель Министра МЧС России Виктор Яцуценко.
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