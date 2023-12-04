"Спартак": тренер Абаскаль хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей зоны

Московский "Спартак" на официальном сайте затронул тему удаления главного тренера команды Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" в итоговом отчете по прошедшей игре.
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