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ЭХО РАЙОНА

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Годовщину разгрома фашистов под Сталинградом отметят в Рязанском

В семейном центре «Притяжение» в пятницу, 17 июля пройдет информационно-просветительское мероприятие, приуроченное 84-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

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