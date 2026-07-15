Годовщину разгрома фашистов под Сталинградом отметят в Рязанском

В семейном центре «Притяжение» в пятницу, 17 июля пройдет информационно-просветительское мероприятие, приуроченное 84-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.
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