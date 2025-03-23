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Группировка "Север" отразила 4 атаки ВСУ: поражение у 24 населённых пунктов

Группировка "Север" отразила 4 атаки ВСУ: поражение у 24 населённых пунктов

Группировка "Север" успешно отбила попытки вторжения ВСУ в Курскую область, нанеся поражение шести украинским бригадам и отразив четыре контратаки.

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