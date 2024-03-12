Страховой Дом ВСК составил рейтинг полезных блинов

Одной из ключевых составляющих блинов является мука, поэтому их переедание может вызвать проблемы с пищеварением у людей с непереносимостью глютена или просто чувствительных к этому компоненту – предупреждает Алина Красикова, диетолог, врач-терапевт цифровой клиники ВСК.