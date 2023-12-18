Кризис ВСУ на севере: «непобедимого» Сырского настигла карма предателя

Укровермахт может потерять сразу два ключевых города: Часов Яр и Северск Александр Ситников Фото: AP/TASS «Серьёзный тактический успех российских войск в направлении Ивановского, в районе Хромова и Богдановки.
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