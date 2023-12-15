Bloomberg: популярных авторов в соцсети Weibo попросили избегать темы экономики

Китайская платформа микроблогов Weibo, которую часто сравнивают с социальной сетью X (ранее — Twitter), отправила некоторым популярным блогерам письма с требованием "избегать выражения пессимизма в отношении экономики".
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