В День Святого Николая 19 декабря 2023 года поздравления и открытки дарят всем родным и близким Наталья ФилимоноваВ этот вторник, 19 декабря 2023 года, прихожане Русской Православной Церкви традиционно отпразднуют День Святого Николая.