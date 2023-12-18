В День Святого Николая 19 декабря 2023 года поздравления и открытки дарят всем родным и близким Наталья ФилимоноваВ этот вторник, 19 декабря 2023 года, прихожане Русской Православной Церкви традиционно отпразднуют День Святого Николая.
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