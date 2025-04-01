В парламенте Сербии рассказали об угрозе развала Боснии и Герцеговины

Судебный приговор президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику запускает процесс развала БиГ, заявил «Известиям» глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
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