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В парламенте Сербии рассказали об угрозе развала Боснии и Герцеговины

В парламенте Сербии рассказали об угрозе развала Боснии и Герцеговины

Судебный приговор президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику запускает процесс развала БиГ, заявил «Известиям» глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

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