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Лантратова: собранные омбудсменом ДНР материалы об атаке на МККК направят в ООН

Лантратова: собранные омбудсменом ДНР материалы об атаке на МККК направят в ООН

Собранные омбудсменом ДНР материалы об атаке на гуманитарную миссию Международного комитета Красного Креста (МККК) под Донецком направят в компетентные органы и Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

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