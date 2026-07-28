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Газета.ру

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Аналитик Соболев спрогнозировал на август курс доллара до 80 рублей

Аналитик Соболев спрогнозировал на август курс доллара до 80 рублей

В конце июля – начале августа курс доллара будет держаться в пределах от 70 до 80 рублей. Российский валютный рынок поддерживают налоговые выплаты экспортёрами и ключевая ставка, объяснил RT аналитик, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

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