Аналитик Соболев спрогнозировал на август курс доллара до 80 рублей

В конце июля – начале августа курс доллара будет держаться в пределах от 70 до 80 рублей. Российский валютный рынок поддерживают налоговые выплаты экспортёрами и ключевая ставка, объяснил RT аналитик, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.