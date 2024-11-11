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Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Чистопольском районе

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Чистопольском районе

В Чистопольском районе произошёл трагический пожар, в результате которого погибли два человека. По информации Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 ноября в частном доме на улице Пионерской.

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