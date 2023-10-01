Министерство обороны Великобритании намеревается впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, обсуждаемые военным командованием.
Telegraph: Британия разместит войска на Украине для обучения ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Нужно узнать, где нагличане будут проводить обучение, где будут жить - И ШМЯКНУТЬ ПО НИМ со всей силы!! На территории Украины Россия имеет право шмякать всех иностранцев.
Ответить
1 д.
Игорь Василевский
Малавата будет!!!! МАЛАВАТА!!!!!
Ответить
22 час.
алекс кузь
Понятно, что вцепился запад в украину , как бультерер. Кого там обучают, если все украинцы скоро закончатся. .
Ответить
22 час.
Свежие комментарии