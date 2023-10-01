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Telegraph: Британия разместит войска на Украине для обучения ВСУ

Telegraph: Британия разместит войска на Украине для обучения ВСУ

  Министерство обороны Великобритании намеревается впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, обсуждаемые военным командованием.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно узнать, где  нагличане будут  проводить обучение, где будут жить - И ШМЯКНУТЬ ПО НИМ со всей силы!! На территории Украины  Россия имеет право шмякать всех иностранцев.
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1 д.
Игорь Василевский
Малавата будет!!!! МАЛАВАТА!!!!!
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22 час.
алекс кузь
Понятно, что вцепился запад в украину , как бультерер. Кого там обучают, если все украинцы скоро закончатся. .
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22 час.

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