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Министр труда назвала катастрофой экономическую ситуацию в Германии

Министр труда назвала катастрофой экономическую ситуацию в Германии

Катастрофической назвала министр труда ФРГ Бербель Бас экономическую ситуацию в стране. По ее словам, Германия утратила технологическое лидерство во многих сферах и теперь уступает ряду стран, включая Китай.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
То ли ещё будет, своими руками угробили процветающую страну, так и нечего слёзы лить.
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