Министр труда назвала катастрофой экономическую ситуацию в Германии

Катастрофической назвала министр труда ФРГ Бербель Бас экономическую ситуацию в стране. По ее словам, Германия утратила технологическое лидерство во многих сферах и теперь уступает ряду стран, включая Китай.
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