На выставке "Россия" прошли Дни регионов Северо-Западного федерального округа

О достигнутых достижениях в инфраструктурном развитии и промышленности регионов СЗФО гостям выставки-форума "Россия" рассказали в ходе прошедших на ВДНХ Днях регионов Северо-Западного федерального округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии